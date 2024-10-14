Экс-капитан «Спартака» и сборной России Онопко назвал самые памятные матчи в карьере

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко назвал самые памятные матчи в карьере.

«Наверное, победный против Франции в гостях, когда 3:2 выиграли. И против Украины в том же цикле, когда упустили победу, ведя в счёте 1:0. Из спартаковского сразу вспоминается «Русенборг»: 0:2 уступали до перерыва и победили — 4:2. Очень своеобразная была игра. С «Ливерпулем» оба матча вышли запоминающимися. А «Фейеноорд» 1993-го запомнился приходом Ельцина в раздевалку. На фото я стою рядом с ним как балерина: трусы, майка — и голые ноги в первой позиции (смеётся). Из футболистов на снимок, кажется, только Стауче ещё попал», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.