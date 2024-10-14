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Лукас Лейва: до того, как я перешёл в «Ливерпуль», мной интересовался российский клуб

Лукас Лейва: до того, как я перешёл в «Ливерпуль», мной интересовался российский клуб
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Бывший бразильский футболист Лукас Лейва рассказал, что к нему проявлял интерес некий российский клуб. Лейва — воспитанник «Гремио». В 2008 году он перешёл в «Ливерпуль», за который отыграл следующие девять лет. С 2017 по 2022 год Лейва был игроком «Лацио», а затем вернулся в родной клуб.

«За несколько месяцев до того, как я получил предложение перейти в «Ливерпуль», со мной связалась российская команда. И я также знал, что мадридский «Атлетико» был заинтересован во мне. Но перейти именно в «Ливерпуль» для меня было простым решением. Переговоры стартовали в феврале, а уже в апреле я летел в Англию», — приводит слова Лукаса Лейвы официальный сайт «Ливерпуля».

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