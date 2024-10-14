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Президент Сербии продемонстрировал шарф с флагом России на матче Лиги наций со Швейцарией

Президент Сербии продемонстрировал шарф с флагом России на матче Лиги наций со Швейцарией
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Президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал шарф, на котором изображены российский и сербский флаги, на матче 3-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА со Швейцарией. Встреча завершилась победой сербов со счётом 2:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
2 : 0
Швейцария
1:0 Эльведи – 45+1'     2:0 Митрович – 61'    

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в соцсетях

Команды играли на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). После исполнения национальных гимнов Вучич, находясь на трибуне, поднял шарф с изображением флагов России и Сербии.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела три товарищеских матча.

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