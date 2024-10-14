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Невилл: «Манчестер Юнайтед» не должен был отпускать Уэлбека в «Арсенал»

Невилл: «Манчестер Юнайтед» не должен был отпускать Уэлбека в «Арсенал»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о нападающем «Брайтона» Дэнни Уэлбеке.

«Дэнни в топ-форме. В лучшей, чем любой игрок «Ман Юнайтед». Честно говоря, я не думаю, что его следовало отпускать в «Арсенал» (в 2014 году. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Невилла Metro.

Дэнни Уэлбек — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». В 2014 году англичанин перебрался в «Арсенал», а в 2020-м стал игроком «Брайтона». В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл семь матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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