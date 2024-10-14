Глава Казахстанской федерации футбола: вижу прогресс у сборной при Черчесове

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов оценил выступления сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.

«Я увидел результат. Мы получаем, что нам надо, но не в полном объёме — без побед. Но изменение в структуре игры есть. Наконец-то утвердили философию, стиль игры. Идут эксперименты. Показатели очень хорошие. Сейчас не так важны результаты, сколько перестройка. У нас идёт просмотр игроков, их возможностей. По показателям у игроков хорошая физическая подготовка. Теперь надо наработать систему, которую утвердили. Я вижу прогресс у сборной при Черчесове», — сказал Барменкулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.