В «Реале Сосьедад» сообщили, когда Захарян вернётся в общую группу

В «Реале Сосьедад» рассказали, когда российский полузащитник Арсен Захарян приступит к тренировкам в общей группе.

«Арсен на этой неделе вернётся к тренировкам в общей группе», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.