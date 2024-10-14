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Блогер Михаил Литвин арестован на 13 суток за драку на матче Медиалиги

Блогер Михаил Литвин арестован на 13 суток за драку на матче Медиалиги
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Суд арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток за нападение на болельщика во время матча Медиалиги, сообщает телеграм-канал Baza.

Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка.

На суде Литвин признал свою неправоту. Он пообещал, что подобное больше не повторится. Однако на приговор это особо не повлияло. Блогера арестовали на 13 суток по протоколу о мелком хулиганстве.

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