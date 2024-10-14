Онопко: сын просил чёрный хлеб и докторскую колбасу из России в Испанию привезти

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, что просят привезти его родные из России в Испанию. Семья Онопко много лет проживает в Испании.

«Сын просил чёрный хлеб, докторскую колбасу и морковь по-корейски из Москвы привезти. В Испании этого нет. Малосольные огурцы и тульские пряники ещё любит. Иногда икру привожу», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.