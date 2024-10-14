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Стало известно, что сказал Михаил Литвин в суде о драке с болельщиком на матче Медиалиги

Стало известно, что сказал Михаил Литвин в суде о драке с болельщиком на матче Медиалиги
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Блогер Михаил Литвин признал свою неправоту в момент с дракой на матче Медиалиги. Однако это его не спасло — суд приговорил Литвина к 13 суткам ареста.

«Вину признаю. К сожалению, какие-то правильные мысли и решения приходят уже после случившегося. Если бы мог поступить по другому, поступил бы», — приводит слова Литвина телеграм-канал «Мутко против».

Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка.

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