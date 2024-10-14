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«Тяжело к такому привыкнуть». Александр Головин высказался об отстранении России

«Тяжело к такому привыкнуть». Александр Головин высказался об отстранении России
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Тяжело к такому привыкнуть, полностью не привык. Но даже такие матчи, Сербия и Камерун, — это очень сильные соперники в любом случае. На данный момент с такими сборными хотелось бы играть больше и больше. Если посмотреть на состав той же Сербии, у них каждый играет в топовой команде. Это и есть топовые сборные, с такими и хочется играть. В сборной в следующие пять лет хотелось бы вернуться к официальным играм», — приводит слова Головина «РИА Новости Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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