Тчуамени не собирается уходить из «Реала» зимой — Романо

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не намерен покидать испанский клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на заинтересованность в нём некоторых клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, Орельен сосредоточен на игре за «Реал» и своё будущее связывает именно с этим клубом. Французский хавбек присоединился к «сливочным» в 2022 году. Ранее он выступал за «Монако» и «Бордо». Вместе с «Реалом» Тчуамени выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.