Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры после увольнения из итальянского «Асколи».

«Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Каррера возглавил «Асколи» в марте этого года. Итальянский специалист заключил контракт до лета 2025-го. В нынешнем сезоне «Асколи» провёл шесть матчей в Серии С, в которых набрал восемь очков. Отметим, что Массимо Каррера в 2017 году привёл московский «Спартак» к чемпионскому титулу. Также вместе с красно-белыми итальянский специалист стал обладателем Суперкубка России.