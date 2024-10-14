Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры

Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры после увольнения из итальянского «Асколи».

«Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Каррера возглавил «Асколи» в марте этого года. Итальянский специалист заключил контракт до лета 2025-го. В нынешнем сезоне «Асколи» провёл шесть матчей в Серии С, в которых набрал восемь очков. Отметим, что Массимо Каррера в 2017 году привёл московский «Спартак» к чемпионскому титулу. Также вместе с красно-белыми итальянский специалист стал обладателем Суперкубка России.

Материалы по теме
Каррера: больше хочу видеть Миранчука в Лиге чемпионов, а не в МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android