Президент МФЛ Осипов сообщил о дисквалификации Литвина на срок от полугода

Президент Медиалиги (МФЛ) Николай Осипов сообщил о дисквалификации блогера Михаила Литвина, выступающего за команду Lit Energy, на срок от полугода за нападение на болельщика во время матча турнира.

«К сроку суда дисквалификация в лиге никак не коррелируется. Дисквалификация Михаила была и без срока от суда. Михаил Литвин дисквалифицирован на срок от полугода», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка.

На суде Литвин признал свою неправоту. Он пообещал, что подобное больше не повторится. Однако на приговор это особо не повлияло. Блогера арестовали на 13 суток по протоколу о мелком хулиганстве.