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Виктор Онопко: когда впервые поздоровался с Черенковым, просто не поверил своим глазам

Виктор Онопко: когда впервые поздоровался с Черенковым, просто не поверил своим глазам
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Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился воспоминаниями о легендарном Фёдоре Черенкове.

«Фёдор запомнился очень скромным. Когда я первый раз его увидел и поздоровался, просто не поверил своим глазам — настолько разительным был контраст между звездой «Спартака», народным футболистом и реальным живым человеком. И на тренировках, и после Фёдор всё больше молчал. Зато на поле — талантище.

Ты и представить не можешь, что такую передачу возможно исполнить, а он — делает. Много таких моментов было на поле. И потом, когда уже проводили Федю из футбола, созванивались с ним. Обсуждали, кстати, не только «Спартак», но и ЦСКА. Ему нравился комбинационный стиль игры ЦСКА. Иногда на футбол ходили вместе, часто за ветеранов играли. Юра Гаврилов ещё постоянно шутил, всех подкалывал — в фильме очень точно показан: копия!» — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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