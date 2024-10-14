Нападающий «Оренбурга» Мансилья: у Деограсии не было взаимопонимания с командой

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, что у бывшего главного тренера команды Давида Деограсии не было контакта и взаимопонимания с игроками.

«Если говорить про работу с Давидом Деограсией, то, мне кажется, у нас не было с ним контакта и взаимопонимания. Результаты оказались не такими, как хотелось бы. Поэтому клуб принял решение расстаться с ним», — сказал Мансилья в эфире «Матч ТВ».

Напомним, об увольнении Деограсии «Оренбург» объявил в начале октября. Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 11 матчей. Последней игрой Давида Деограсии на посту главного тренера оренбургского клуба стала встреча с московским «Локомотивом» (1:2) в Фонбет Кубке России. Он возглавлял команду с 2023 года.