Неймар: никто не заслуживает «Золотого мяча» больше, чем Винисиус

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар считает, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».

«Я за Винисиуса среди номинантов на «Золотой мяч». Никто не заслуживает этого больше, чем он. Он боец, он много страдал на протяжении всей своей жизни, он превзошёл все ожидания, он преодолел всю критику, троллей и сегодня он стал великим кумиром, героем для нас», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.