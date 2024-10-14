Виктор Онопко: жена знает Карпина лучше, а мы, помощники, — дольше

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о дружбе с Валерием Карпиным.

«Конечно, жена знает Карпина лучше меня. Всё-таки с супругой Валерий Георгиевич больше времени проводит, чем с нами, помощниками (смеётся). Но знакомы мы и правда дольше — с 22 лет. Даше тогда лет 10 было, наверное, если не меньше», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.