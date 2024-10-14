Шамиль Газизов: в ближайшее время увидим настоящего Агаларова

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о нападающем команды Гамиде Агаларове.

«Сейчас Гамид хорош, он большой молодец. Гамид усердно работает на тренировках, чтобы в матчах приносить пользу команде. Я знаю, на что он способен, он ещё не набрал оптимальную форму. Думаю, что в ближайшее время мы увидим настоящего Агаларова», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

О переходе Агаларова «Динамо» Махачкала объявило 21 августа. Ранее футболист выступал за «Ахмат». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс. 6 октября махачкалинское «Динамо» встречалось с «Факелом» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1. На данный момент махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 11 очков.