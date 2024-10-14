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Челебадзе: если Грузия не обыграет Албанию, будет трудно засунуть нос на чемпионат мира

Челебадзе: если Грузия не обыграет Албанию, будет трудно засунуть нос на чемпионат мира
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Бывший нападающий «Динамо» Тбилиси Реваз Челебадзе высказался в преддверии матча Лиги наций между национальными командами Грузии и Албании.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас нет другого выхода — только обыгрывать сборную Албании. Нужно обязательно выигрывать домашние матчи! Если мы не обыграем албанцев, то потом будет трудно засунуть нос на чемпионат мира. Будет очень обидно, если проиграем. Потому что там будут кошмар какие команды! 100 процентов будет две топ-сборные. Сегодня нужно обыгрывать албанцев и увеличивать свои шансы на выход на чемпионат мира. Если Албания проигрывает, то закончит свой путь», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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