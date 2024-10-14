Онопко: сегодня ребята смотрят с недоумением: «Самому форму стирать — это как?»

Бывший игрок сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, как изменились условия для работы футболистов за несколько десятилетий.

«Мы тренировались значительно больше. У нас на сборах всегда были трёхразовые тренировки, сейчас — максимум двухразовые. Сегодня нагрузка тщательнее контролируется и дозируется. Появилось много специализированных материалов, различных медицинских добавок. Питанию, отдыху уделяется намного больше внимания. Это нормально. Нам в этом плане было сложнее. Баня, массаж — вот и всё восстановление. Сейчас и поля получше, и условия. Но всё равно я был счастлив.

В ЦСКА рассказывал, как форму вручную стирали, да и в «Ростове» иногда вспоминаешь. Ребята смотрят с недоумением: самому форму, кофту, штаны стирать — это как? А мы так жили на сборах. Руками вещи стирали и по очереди на батарее сушили. В семь утра ты уже на ногах — утренняя зарядка. Потом приходишь, завтракаешь и ещё полчаса-часик досыпаешь перед первой тренировкой. Потом приходишь, обедаешь и готовишься к вечерней. На сборы уезжали на всю зиму, и не в Абу-Даби или Турцию, а в Сочи или Адлер. На все команды два-три поля. Месили грязь, бегали по асфальту — и не жаловались», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.