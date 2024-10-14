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Тренер сборной России Онопко поделился впечатлениями от фильма про Черенкова

Тренер сборной России Онопко поделился впечатлениями от фильма про Черенкова
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Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился впечатлениями от недавно вышедшего фильма про Фёдора Черенкова.

«Мне, начиная с луганской СДЮСШОР, везло на тренеров. Потом уже пошёл по ступенькам: «Стахановец», «Шахтёр», «Динамо» Киев, опять «Шахтёр», «Спартак», Испания. А уж в сборной такие авторитеты работали, что ты не смел не то что сказать что-то — просто косо посмотреть.

Сегодня могут подшутить. Примеров много. Я только приветствую такое, если всё корректно. В ЦСКА где-то даже умышленно подыгрывал ребятам, чтобы улыбнулись. Но над Бесковым, Романцевым или Лобановским, естественно, подшутить никто не решался.

Вчера ходили командой на фильм про Черенкова. Жизненное кино. Некоторые моменты меня прямо в детство вернули. Старостина Щербаков играет, Бескова — Фоменко. И очень, кстати, натурально. В реальности и Бесков, и Лобановский за малейшие провинности отчисляли из команды. Там никто не шутил, даже не пытался», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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