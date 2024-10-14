Саша Илич: хочу пожелать Станковичу и Николичу только удачи в борьбе за титулы

Сербский тренер Саша Илич, ранее возглавлявший «Пари Нижний Новгород», высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче, а также ответил на вопрос о самом сильном футболисте из Сербии, выступающем в Российской Премьер-Лиге.

«Я играл со Станковичем, он отличный футболист. И мне по душе, как он работает в «Спартаке». В то же время мне нравится, как показывает себя Марко Николич в ЦСКА. Хочу пожелать им только удачи в борьбе за титулы.

Кто самый сильный сербский игрок в РПЛ? Кого‑то одного выделить не могу. Эракович, Зделар, Бабич, Гаич играют в больших клубах: «Зените», ЦСКА, «Спартаке». В целом все сербские игроки неплохо себя показывают», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Напомним, о расторжении контракта с Сашей Иличем «Пари Нижний Новгород» объявил в субботу, 5 октября. Сербский специалист был назначен на должность главного тренера нижегородцев в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке.