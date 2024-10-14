Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бериша и Богосавац не сыграют за «Ахмат» в РПЛ до зимней паузы

Бериша и Богосавац не сыграют за «Ахмат» в РПЛ до зимней паузы
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда защитник Мирослав Богосавац и нападающий Бернард Бериша вернутся в строй, а также заявил, что Фелиппе Кардосо приступит к тренировкам в ближайшие дни.

«Беришу и Богосаваца увидим на поле только после зимней паузы. Что касается Фелиппе Кардосо, то он должен приступить к тренировкам в ближайшие дни», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Богосавац в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за клуб в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 2,3 млн. На счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

Материалы по теме
Полузащитник «Ахмата» Ковачев: мы с болельщиками уже заждались первой победы в чемпионате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android