Андрей Мостовой сравнил Карпина и Черчесова

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой сравнил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с возглавляющим национальную команду Казахстана Станиславом Черчесовым.

«Это две очень сильные, харизматичные личности со своим подходом. Они оба уверены в себе, в том, что они делают. Совершенно разные команды. Георгиевич очень сильно отличается от всех тренеров в том плане, что нужно выходить из обороны через пас. Он пожёстче именно в плане профессиональной дисциплины», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Напомним, Станислав Черчесов прежде возглавлял сборную России. Валерий Карпин совмещает работу в национальной команде с трудоустройством в «Ростове». С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.