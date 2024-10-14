Заза Джанашия: сборной Грузии нужно обыгрывать Албанию, нам больше нельзя промахиваться

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором национальная команда встретится с Албанией. Игра состоится сегодня, 14 октября. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Когда сборная Грузии выступает дома, то играет хорошо. Я надеюсь, что наша сборная обыграет Албанию, потому что нам больше нельзя промахиваться. Уже промахнулись со сборной Украины, где сыграли очень плохо. Сегодня нужно только выигрывать, ведь придёт полный стадион и не будет ни одного свободного места», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.