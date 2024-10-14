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Заза Джанашия: сборной Грузии нужно обыгрывать Албанию, нам больше нельзя промахиваться

Заза Джанашия: сборной Грузии нужно обыгрывать Албанию, нам больше нельзя промахиваться
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором национальная команда встретится с Албанией. Игра состоится сегодня, 14 октября. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда сборная Грузии выступает дома, то играет хорошо. Я надеюсь, что наша сборная обыграет Албанию, потому что нам больше нельзя промахиваться. Уже промахнулись со сборной Украины, где сыграли очень плохо. Сегодня нужно только выигрывать, ведь придёт полный стадион и не будет ни одного свободного места», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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