Онопко: за «Письмо 14» ни на кого из ребят обид нет — только на самого себя

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался про раскол в сборной России перед ЧМ-1994.

«Слава богу, многие вовремя осознали свою неправоту и поехали на чемпионат мира. Но осадок лично у меня остался.

С теми, кто так и не поехал в США, пересекаемся очень редко. С Кирьяковым виделись, когда он в «Ленинградце» работал, а мы со сборной приезжали в Питер. Нормально общались. С Шалимовым, Добровольским давно не встречались. С Колывановым за ветеранов играли — ничего такого у него не вижу. У меня во всяком случае ни на кого из ребят обид нет. Только на самого себя — за то, что подписал это письмо. Не надо было этого делать. Нами тогда управляли другие, нефутбольные люди», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.