В казанском «Соколе» объяснили, зачем объявили о вакансии таролога

PR-менеджер «Сокола» Артём Аксинин объяснил, зачем клуб объявил о вакансии таролога.

«У нас 18 ноября будет большой финальный матч с «Пари НН-2» в Нижнем Новгороде, который является очень важным для нас. В связи с этим идёт активная спортивная, мотивационная, медийная и командно-образующая подготовка. Сейчас тарология — достаточно популярная тема. Недавно в нашем телеграм-канале раскладывали натальную карту на нашего главного тренера.

Поэтому подумали, почему бы не обратиться к человеку, который может профессионально подсказать и направить в этом вопросе. Выложили вакансию в надежде, что кого-то найдём. Предусматривается человек для работы в штабе, но главный приоритет — подготовиться к ближайшему матчу. После того как выложили вакансию, было 64 отклика», — сказал Аксинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.