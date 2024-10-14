Онопко: проникся православием, изучаю иконы, открываю для себя святые места

Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил, какие простые вещи доставляют ему удовольствие в жизни.

«Прогулки, театр, кино. Путешествовать нравится. Люблю природу: лес, моря, горы. С удовольствием познаю новые места. В последнее время проникся православием, изучаю иконы, открываю для себя святые места в России, в мире», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова» в марте 2022 года. В текущем сезоне жёлто-синие сыграли уже 11 матчей, в трёх из которых одержали победу. Сегодня, 14 октября, Онопко исполняется 55 лет.