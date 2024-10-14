Джордж Веа: «Милан» всегда будет моим домом, но я был фанатом «Ювентуса»

Бывший нападающий «Милана» Джордж Веа рассказал о своей любви к «россонери», а также заявил, что являлся болельщиком туринского «Ювентуса».

«Милан» всегда будет моим домом. Здесь я почувствовал себя как дома с самого первого дня. Сильвио Берлускони, Адриано Галлиани, мои товарищи по команде и любовь болельщиков, которая и сегодня невероятна. Подумать только, я был фанатом «Ювентуса», но всегда забивал им, даже при условии, что однажды промахнулся с пенальти», — приводит слова Веа Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

За свою профессиональную карьеру Веа успел поиграть за такие клубы, как «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель». В 1995 году стал первым в истории уроженцем Африки, получившим «Золотой мяч». В декабре 2017 года стал 25-м президентом Либерии.