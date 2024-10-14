В африканском футболе разгорелся громкий скандал. Сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту в Ливии без еды, воды и связи. Игроки спали в самолёте и теперь отказываются играть матч отбора на Кубок африканских наций. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи.

Нигерия летела на матч в Ливию. Прямо перед посадкой самолёт в срочном порядке перенаправили в другой аэропорт, который оказался заброшенным. Нигерийцам нужно было добираться от него до нужного города несколько часов, но принимающая сторона не предоставила им транспорт. Более того, ближайшим отелям запретили селить у себя нигерийцев.

Сборная Нигерии застряла в аэропорту более чем на 13 часов. Капитан команды публично назвал это позором и заявил о нежелании играть с Ливией, которая намеренно создала плохие условия для гостей. Однако тренер Нигерии заявил, что видел в Африке вещи и похуже — он готов провести матч.

Интересно, что ливийцы нашли такому поведению интересное оправдание. Они заявили, что это Нигерия первая начала «марафон неуважения». Якобы ливийских футболистов плохо приняли в Нигерии несколько дней назад, задержав их в аэропорту на несколько часов.