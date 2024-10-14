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Головин: в «Монако» постоянно шутят, что сборная России играет со слабыми командами

Головин: в «Монако» постоянно шутят, что сборная России играет со слабыми командами
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, как его партнёры по французскому клубу реагируют на соперников российской национальной команды по товарищеским матчам. Также футболист рассказал, что в «Монако» нормально относятся в поездкам Александра в сборную даже при условии отсутствия матчей.

«Чаще всего (одноклубники) спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами. В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, (в «Монако») нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому. Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», — приводит слова Головина «РИА Новости Спорт».

Напомним, на данный момент «Монако» лидирует в Лиге 1 с 19 очками. На втором месте идёт «ПСЖ», в его активе 17 очков. Александр Головин в текущем сезоне провёл в составе клуба пять игр во внутреннем первенстве, ни в одной из них отметиться результативными действиями россиянин не сумел. Он также сыграл два матча в Лиге чемпионов, не записав в свой актив голов или результативных передач.

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