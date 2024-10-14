Игорь Дивеев: Пьянич ещё покажет всем, какой он мастер

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о партнёре по клубу боснийском полузащитнике Миралеме Пьяниче. По словам Дивеева, Пьянич покажет свой уровень в Российской Премьер-Лиге.

«Пьянич — профессионал, видно его уровень, чувствуется видение поля. Не просто так он играл в «Ювентусе», «Барселоне», «Роме». Не растерял ли он свои качества? Нет. Думаю, Пьянич ещё покажет всем, какой он мастер», — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».

О переходе боснийского полузащитника Пьянича ЦСКА объявил 26 сентября. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 20 очков по итогам 11 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков.