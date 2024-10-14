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Джанашия: сейчас самая сильная сборная Грузии за последнее десятилетие

Джанашия: сейчас самая сильная сборная Грузии за последнее десятилетие
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия оценил национальную команду накануне матча с Албанией. Игра состоится сегодня, 14 октября. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас самая сильная сборная Грузии за последнее десятилетие. Там очень много молодёжи, которая может сменить основных и здорово сыграть. Чемпионат Европы дал очень сильный прогресс. Футболисты сборной Грузии получили опыт и знают, как надо играть и что делать. Поэтому молодёжь не надо раскочегаривать, ведь она хорошо выступала на чемпионате Европы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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