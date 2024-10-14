Джанашия: сейчас самая сильная сборная Грузии за последнее десятилетие

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия оценил национальную команду накануне матча с Албанией. Игра состоится сегодня, 14 октября. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Сейчас самая сильная сборная Грузии за последнее десятилетие. Там очень много молодёжи, которая может сменить основных и здорово сыграть. Чемпионат Европы дал очень сильный прогресс. Футболисты сборной Грузии получили опыт и знают, как надо играть и что делать. Поэтому молодёжь не надо раскочегаривать, ведь она хорошо выступала на чемпионате Европы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.