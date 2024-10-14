Деметрадзе: на матч Грузия — Албания все билеты раскупили за час после начала продаж

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе высказался в преддверии матча Лиги наций между сборными Грузии и Албании.

«Сборная Грузии после поражения от Украины должны реабилитироваться в домашнем матче с Албанией. Сейчас идёт дождь, но нужно играть в любых условиях и очень важно выиграть этот матч. Думаю, игра с Албанией — одна из самых главных группового турнира. Поэтому наша сборная выложится на все 100% и победит.

Сегодня придёт полный стадион, потому что билеты раскупили за час после начала продаж. Очень много болельщиков хочет попасть на стадион «Локомотив», потому что он вмещает меньше, чем стадион «Динамо», который вмещает 52 тыс. зрителей. А на «Локомотиве» только 28 тыс., но он будет полным. При этом в городе установили много больших телевизоров. Поэтому люди, которые не попадут на стадион, будут смотреть матч дома или на улице», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.