Мостовой — о сборе России в октябре: проблем с мотивацией нет

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что игроки сборной России не испытывают недостатка мотивации, несмотря на отсутствие товарищеских матчей в эту международную паузу.

«У нас огромная страна, безусловно, приятно быть с теми, кто здесь находится. С мотивацией никаких проблем нет. Хочется, чтобы было побольше игр, тем более что вызывают достаточно много людей», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.