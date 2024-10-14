Непомнящий — о Батракове: парень растёт и это надолго, он не одноразовый одуванчик

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от первой трети нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, а также высказался о прогрессе молодых футболистов в московском «Локомотиве».

«Импонирует, что в трёх лидирующих клубах работают отечественные тренеры. Молодёжь стала ярко себя проявлять. Это видно на примере «Локомотива». Да и в других клубах молодые ребята не на последних ролях.

Молодёжь «Локо»? Не ожидал, что ребята так раскроются. Это работа тренерского штаба. Когда меня спрашивают об оценке работы тренера, для меня одним из важных критериев является то, как у него раскрываются футболисты. В «Локомотиве» это ярко проявляется. Какой потенциал у Батракова? По интеллекту, менталитету парень растёт и это надолго. Это не одноразовый одуванчик», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

После 11 сыгранных туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив». Железнодорожники имеют в своём активе 26 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 26 очков.