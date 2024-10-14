Милан Вьештица: «Пари НН» зря уволил Сашу Илича, он — легенда

Сербский экс-футболист «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал увольнение соотечественника Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН». По его словам, это хороший специалист — нижегородцы зря уволили его. Также Вьештица назвал Илича легендой сербского футбола.

«Илич — легенда сербского футбола. Зря его сменили, потому что он хороший тренер. В любой команде нужно время, но Илич очень близкий мне человек, поэтому не сомневаюсь, что у него всё наладится», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, Илич возглавлял «Пари НН» пять месяцев. За это время клуб успел провести 22 матча (14 поражений, четыре ничьих, четыре победы). Нижегородцы идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025.