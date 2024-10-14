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Валерий Непомнящий прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ

Валерий Непомнящий прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Там есть все составляющие: хороший состав, лидеры стали ярко себя проявлять, в отличие от того, что было в начале сезоне. Тогда не было полного комплекта, потому что латинские футболисты были заняты в своих сборных. Во всех линиях у «быков» есть лидеры, которые ярко себя проявляют. Команда находится в оптимальном состоянии», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

После 11 сыгранных туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив». Железнодорожники имеют в своём активе 27 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», заработавший 26 очков.

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