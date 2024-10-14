Экс-игрок «Лацио» Лейва: в 25 лет мне казалось, что завершу карьеру в молодом возрасте

Бывший бразильский футболист Лукас Лейва рассказал, что мог завершить карьеру в молодом возрасте. Лейва — воспитанник «Гремио». В 2008 году он перешёл в «Ливерпуль», за который отыграл следующие девять лет. С 2017 по 2022 год Лейва был игроком «Лацио», а затем вернулся в родной клуб.

«Травма колена — это не такая уж большая проблема. Почти каждый футболист, который её перенёс, скажет, что возвращение всё равно неминуемо. Но я перед сезоном-2012/2023 повредил мышцу, когда только вернулся после травмы колена. Из-за этих повреждений я пропустил почти год. Честно говоря, в тот момент мне казалось, что я могу завершить карьеру в молодом возрасте», — приводит слова Лукаса Лейвы официальный сайт «Ливерпуля».