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Газзаев оценил идею проведения матча России с Казахстаном

Газзаев оценил идею проведения матча России с Казахстаном
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил перспективу проведения товарищеского матча между национальными командами России и Казахстана. Он положительно оценил эту идею и перечислил других потенциальных соперников для российской сборной.

«Я весьма положительно отношусь к идее проведения матча с Казахстаном. Считаю, что мы можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью и Узбекистаном, а также с другими командами. Мы видим, что Российский футбольный союз (РФС) прилагает много усилий для поисков соперников, но многие команды отказываются с нами играть, говоря об УЕФА и возможных санкциях», — цитирует Газзаева Metaratings.

Стоит отметить, что сборную Казахстана возглавляет другой известный тренер из России — Станислав Черчесов. У него также был опыт работы в российской сборной.

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