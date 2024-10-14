Экс-тренер Казахстана Адиев: игровое время Зайнутдинова в «Бешикташе» — минус для сборной

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об игроке турецкого «Бешикташа» Бактиёре Зайнутдинове.

— Удивило, что Зайнутдинов не вернулся в РПЛ при том, что не играет в Турции?

— Это индивидуально, выбор каждого человека. Помимо карьеры, это жизнь Зайнутдинова, куда мы не имеем права вмешиваться. Если Баха решил остаться в «Бешикташе», мы должны его поддержать. Для Казахстана это большая личность, на которую возлагают очень большие надежды. То, что он не играет в клубе, — минус для сборной. Бахе тяжелее делать ту разницу, которой от него ждут. Скоро очередное трансферное окно, и он примет правильное решение для себя, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в двух матчах Суперлиги, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.