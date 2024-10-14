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Игрок сборной Нигерии выступил с заявлением о скандале в Ливии

Игрок сборной Нигерии выступил с заявлением о скандале в Ливии
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Футболист сборной Нигерии Виктор Бонифасе выступил с заявлением о скандале в Ливии. Напомним, сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту без еды, воды и связи. Игроки спали в самолёте и теперь отказываются играть матч отбора на Кубок африканских наций. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи.

«Помогите мне дозвониться до бабушки и сказать ей, что со мной всё в порядке. Это просто жуть», — написал в соцсетях Бонифасе.

Интересно, что ливийцы нашли такому поведению интересное оправдание. Они заявили, что это Нигерия первая начала «марафон неуважения». Якобы ливийских футболистов плохо приняли в Нигерии несколько дней назад, задержав их в аэропорту на несколько часов.

Подробнее о ситуации:
Сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту в Ливии без еды, воды и связи
Комментарии
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