Тетрадзе: 10-15 лет назад сборная Грузии была сильнее, но не было результата

Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о сборной Грузии.

«Не сказал бы, что это самая сильная сборная Грузии за последнее десятилетие. У нас 10 лет назад тоже была хорошая команда, но не было результата. Сегодня же только один-два футболиста играют в грузинском чемпионате, а все остальные — в Европе. Они не просто там сидят, а играют! Отсюда такой результат. Кроме того что у Грузии есть хорошая команда, есть ещё и результат. Выход на чемпионат Европы — это большое доказательство. Может, 10-15 лет назад команда была сильнее, но не было результата.

Игра на чемпионате Европы положительно повлияла на сборную Грузии. Футболисты почувствовали, что могут играть с сильными сборными. Уже можно сказать, что сборная Грузии — опытная команда», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.