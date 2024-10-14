Сборная Нигерии в скором времени отправится домой — журналист Сабункуоглу

Футболисты сборной Нигерии в скором времени отправятся домой из Ливии. Об этом со ссылкой на капитана национальной команды Виллиама Трост-Эконга сообщил журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, самолёт, на котором нигерийцы должны вылететь домой, заправлен и готов отправиться в путь. Напомним, ранее появилась информация, что сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту в Ливии без еды, воды и связи. Отмечалось, что футболисты отказались играть матч отбора на Кубок африканских наций с ливийцами.

Суммарно игроки и тренерский штаб сборной Нигерии провели в аэропорту более 13 часов.