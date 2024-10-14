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В ЦСКА выступили с заявлением на фоне травмы Файзуллаева в сборной Узбекистана

В ЦСКА выступили с заявлением на фоне травмы Файзуллаева в сборной Узбекистана
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Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне травмы Аббосбека Файзуллаева в расположении сборной Узбекистана. Накануне полузащитник армейцев из-за повреждения досрочно покинул поле в матче отбора на ЧМ-2026 с Ираном. Игра завершилась со счётом 0:0.

«С Аббосом Файзуллаевым мы на связи, буквально только что с футболистом общался Эдуард Безуглов. У Аббоса достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Эдуард Николаевич говорит, что никаких опасений нет. Рабочий процесс, скажем так», — написал Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале.

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