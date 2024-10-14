Мостовой рассказал, в каком вопросе Карпин стал лояльнее к игрокам сборной

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, в каком вопросе главный тренер сборной России Валерий Карпин стал лояльнее к игрокам национальной команды.

«Может быть, чуть лояльнее стал с точки зрения питания. Помню, раньше, на первых сборах с ним, было тяжеловато — всё на пару, мегадиетическое. Сейчас тоже сахара нет, но рацион питания чуть пошире стал», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валерий Карпин совмещает работу в национальной команде с трудоустройством в «Ростове». С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.