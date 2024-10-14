Осимхен высказался о скандальной «блокаде» сборной Нигерии в аэропорту Ливии

Футболист сборной Нигерии Виктор Осимхен выступил с заявлением о скандале в Ливии. Напомним, сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту без еды, воды и связи. Игроки спали в самолёте и теперь отказываются играть матч отбора на Кубок африканских наций. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи. Сам Осимхен в этот раз не поехал в сборную Нигерии из-за травмы, поэтому он прокомментировал ситуацию со стороны.

«Эта попытка ливийской федерации — уже не просто задержка, а международная тактика, направленная на девальвацию и разрушение морального духа соперника. Это всё больше напоминает ситуацию с заложниками. Безопасность и благополучие моих товарищей по команде и всего персонала сборной Нигерии сейчас важнее всего. Наш капитан заявил, что мы не будем играть, и я поддерживаю его в этом, если только игра не будет перенесена на нейтральное поле.

Мои братья и мои тренеры должны вернуться домой в целости и сохранности, мы не преступники и не заключённые. Я могу представить, что они сейчас чувствуют, ведь у меня был похожий опыт в детско-юношеском футболе. Это абсолютно несправедливо и душераздирающе», — написал Осимхен в соцсетях.