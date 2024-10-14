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Тихонов: хочется, чтобы в РПЛ была здоровая конкуренция до конца

Тихонов: хочется, чтобы в РПЛ была здоровая конкуренция до конца
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о конкуренции в РПЛ.

«Зениту» непросто. Посмотрите на «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». Я думаю, что конкуренция в РПЛ будет здоровой. И мне хочется, чтобы она была здоровая до конца. Чтобы вот таких моментов с VAR, как в двух последних матчах «Родины», не случалось (улыбается)», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.

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