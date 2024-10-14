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Президент Медиалиги Николай Осипов раскрыл детали проведения ЧМ по лиге

Президент Медиалиги Николай Осипов раскрыл детали проведения ЧМ по лиге
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Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах проведения чемпионата мира по медиафутболу.

— Вы говорили, что будет чемпионат мира по медиафутболу — как обстоит ситуация?
— Конечно же, это будет не под эгидой УЕФА и ФИФА. Медиафутбол никаким структурам не подчиняется.

— Что известно на сегодняшний день?
— Количество команд, изъявивших желание поучаствовать, множится — в 16 команд мы уже не вмещаемся. Но лучше сыграть в «хорошие 16», чем в «плохие 20».

— С учётом европейских команд?
— Да, у нас есть Франция, Нидерланды — возможно, что-то получится сделать с Испанией, если говорим не о Пике, а о стране, которую будут представлять игроки Kings League (испанская медиалига Жерара Пике. — Прим. «Чемпионата»). Такой диалог у нас есть, у них будут звёзды не первой величины, как [Серхио] Агуэро или Роналдиньо, но те футболисты, которые являются главным лицом на футбольном поле. Две европейские сборные, думаю, готовы и примут участие.

— Остальные сборные — это кто?
— Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Таджикистан — там тоже хотят сборную делать. Также Индонезия, Китай, Мексика, Бразилия, США, Канада, Индия, есть команда ОАЭ, если говорим о сборной — хозяйке турнира. В России невозможно такую историю провести: миграционные проблемы, не все хотят приезжать, и для многих это в диковинку. Дай бог, всё будет хорошо и мирно — сыграем и в России, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

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