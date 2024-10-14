«Барселона» сделала заявление о травме Ямаля после его возвращения из сборной Испании

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил растяжение подколенного сухожилия и выбыл на некоторое время. Сроки его восстановления не обозначаются. Об этом информирует пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее стало стало известно о том, что Ламин Ямаль покинул расположение национальной команды Испании после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0).

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. В текущем сезоне за «Барселону» он забил пять мячей и сделал пять результативных передач в 11 матчах.